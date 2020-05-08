قتيل واحد على الأقل في زلزال بقوة 6،4 درجات في إيران

قتل شخص واحد على الأقل وأصيب سبعة آخرون بجروح في ​زلزال​ بقوة 6،4 درجات وقع فجر اليوم قرب جبل دماوند، أعلى قمة في ​إيران​، وأثار هلع سكان العاصمة ​طهران​ الذين هرعوا إلى الشوارع هربا من مساكنهم.

وقالت ​هيئة المسح الجيولوجي الأميركية​ إن الزلزال وقع على عمق ضحل في ​الساعة​ 48،00 (18،20 ت غ الخميس) بالقرب من مدينة دماوند (حوالي 55 كيلومترا شرق طهران).

وقال المتحدث باسم ​وزارة الصحة​ كيانوش جهانبور إن الزلزال أسفر عن سقوط قتيل وسبعة جرحى. ودعا جهانبور السكان إلى "التزام الهدوء" واتباع إرشادات السلامة.

وحددت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية مركز الزلزال على عمق 10 كيلومترات فقط عن سطح الأرض جنوب دماوند، الجبل البركاني البالغ ارتفاعه 671،5 مترا والذي يعتبر أعلى قمة في إيران.

