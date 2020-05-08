تسجيل 147 حالة وفاة و1209 إصابات جديدة بفيروس "كورونا" في ألمانيا

كشفت بيانات معهد "روبرت كوخ" للأمراض المعدية في ​ألمانيا​، عن "ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس "كورونا" في البلاد بواقع 1209 حالة، ليصل إلى 167300 إصابة"، لافتةً إلى أنّ "عدد الوفيات بسبب الفيروس في ألمانيا ارتفع أيضًا بواقع 147 وفاة، ليبلغ العدد الإجمالي للوفيات 7266".

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