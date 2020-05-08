شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس لجنة الشكاوى بالبرلمان يطالب بزيادة عدد سيارات الإسعاف لمواجهة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب النائب همام العادلى، رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، وزارة الصحة ومرفق الإسعاف، بوضع خطة لدعم منظومة الإسعاف لتمكينها من المواجهة لوباء فيروس كورونا المستجد، وزيادة عدد سيارات الإسعاف التى تنقل مصابى كورونا، تحسبا لزيادة عدد المصابين خلال الفترة القادمة، حتى يكون هناك عدد سيارات كاف لاستيعاب الأعداد.

وشدد العادلي، على ضرورة أخذ الاحتياطات اللازمة ووضع سيناريو إدارة الأزمة فى هذه الظروف وكيفية التعامل حال تصاعد الموقف وزيادة أعداد المصابين، داعيا إلى ضرورة الاهتمام بمرفق الإسعاف والعاملين فيه، لأنه حائط الصد وخط الدفاع الأول فى مواجهة هذا الوباء مع الأطقم الطبية.

وطالب رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، المواطنين بالالتزام بالإجراءات الوقائية وبالتباعد الاجتماعى لحماية أنفسهم وذويهم وحماية الآخرين من الإصابة ونقل العدوى، لمنع تفشى الوباء، والتعاون مع الدولة فى مواجهته.

وأكد النائب همام العادلي، على ضرورة وجود بدائل متعددة لمستشفيات العزل والحجر الصحى للمساعدة فى المواجهة حال تزايد أعداد الإصابات، مثل استغلال بيوت الشباب والمدن الجامعية والفنادق وغيرها، مع التعاون والتنسيق مع المستشفيات الجامعية.