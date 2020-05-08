شكرا لقرائتكم خبر عن تتجاوز 25 ألفا ... إصابات كورونا في باكستان ترتفع والان نبدء بالتفاصيل

تجاوز عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في باكستان 25 ألفا اليوم الجمعة قبل ساعات من الموعد المقرر لرفع إجراءات العزل العام، في الوقت الذي تسجل فيه الدولة بعضا من أعلى معدلات الإصابة اليومية الجديدة بالعدوى في العالم.

وأعلن المسؤولون اليوم تسجيل 1764 إصابة جديدة بمرض كوفيد-19 خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 25837. وزادت الوفيات بواقع 30 إلى 594 حالة.

وأعلن رئيس الوزراء عمران خان خططا لبدء رفع إجراءات العزل العام، غير المطبقة بشكل قوي، بدءا من يوم السبت وسط مخاوف على اقتصاد البلاد مع انزلاقه إلى الركود.