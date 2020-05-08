عون: التفاوض مع صندوق النقد ضروري والعلاقة مع الحريري مقطوعة كليا وباسيل يتعرض لاغتيال سياسي

أكّد رئيس الجمهورية ​ميشال عون​ أمام زواره، أنّ "التفاوض مع "​صندوق النقد الدولي​" ضروري لتعزيز فرص الخروج من نفق الأزمة، وربّما سيكون علينا أن نتقبّل بعض الشروط القاسية الّتي قد يطرحها الصندوق مقابل مساهمته الماليّة، ليس لأنّ تلك الشروط يطرحها هو، بل لأنّها تخدم مصلحة الدولة ال​لبنان​ية وتدفعنا في اتجاه اتخاذ قرارات مؤجّلة"، لافتًا إلى "أنّنا سنطرح على الصندوق و​المجتمع الدولي​ مسألة الكلفة الباهظة المترتّبة على لبنان جرّاء ​النزوح السوري​".

وركّز على أنّ "اللقاء الوطني المالي في بعبدا كان ناجحًا، وحقّق الغرض منه وهو التشاور الوطني حول الخطّة الإنقاذيّة الّتي أقرّتها ​الحكومة​"، موضحًا أنّ "هذه الخطة قابلة للتعديل حيث تقتضي الضرورة، وهي ستُنَاقش في ​مجلس النواب​. وبالتالي، ليس صحيحًا ما رَوّجه بعض مقاطعي اللقاء من أنّ هدفه ليس سوى البصم على الخطّة وأنّ ما كُتب قد كُتب". وأشار إلى "أنّه لم يكن منزعجًا بتاتًا من الكلام الّذي أدلى به رئيس "حزب القوات اللبنانية" ​سمير جعجع​ من على منبر ​القصر الجمهوري​"، منوّهًا إلى "أنّه كرئيس للجمهورية يحترم حرية الرأي والتعبير".

وردًّا على اتهامه باعتماد النظام الرئاسي في سلوكه، أعرب الرئيس عون عن استغرابه هذا الاتهام، مشدّدًا على أنّ "ما يفعله هو ملء الفراغ ليس إلّا، واستخدام صلاحيّات مكرَّسة في ​الدستور​ وكان رؤساء الجمهورية السابقون لا يطبّقونها". وحول تفسيره لامتناعرئيس الحكومة السابق ​سعد الحريري​ وآخرين عن حضور لقاء بعبدا، رأى أنّ "هذه المقاطعة تعكس انزعاج البعض من كون الأمور "ماشية" وتتقدّم إلى الأمام". وبيّن أنّ "العلاقة مقطوعة كليًّا مع الحريري في هذه المرحلة، ولا توجد وساطة بيني وبينه"، وواصفًا اللقاء الّذي جمعه إلى رئيس "الحزب التقدمي الإشتراكي" ​وليد جنبلاط​ قبل أيام بـ"الإيجابي والجيّد"، معربًا عن أمله في أن "تكون له انعكاسات مريحة على الوضع في الجبل".

وجَزم بأنّه "وعلى الرغم من كلّ الظروف الراهنة، سيسلِّم لبنان في نهاية عهده أفضل ممّا استلمه"، مؤكّدًا "أنّه لا يفكر بتاتًا بالتمديد أو التجديد، وإنّ أيًّا من هذين الخيارين ليس واردًا لديه". ولفت إلى أنّ "رئيس "التيار الوطني الحر" النائب ​جبران باسيل​ تعرّض ولا يزال إلى اغتيال سياسي ومعنوي ممنهج"، مركّزًا على أنّ "المعركة الّتي تُخاض ضدّ ​الفساد​ لا تنطلق من دوافع وأغراض سياسيّة، ولا ترمي إلى الانتقام والتشفّي من أحد".

كما ذكر الرئيس عون أنّ "تجربة التعاون مع رئيس الحكومة ​حسان دياب​ حتّى الآن ناجحة جدًّا"، مشيرًا إلى أنّ "دياب رصين وشغّيل، يتحلّى بالجديّة المطلوبة في العمل، ويعرف كيف يُشغّل من معه، ويمكنني أن أقول إنّ عمل هذه الحكومة خلال أشهر قليلة من عمرها يُعادل بل يفوق كلّ ما أنجزته الحكومتان السابقتان خلال 3 سنوات".