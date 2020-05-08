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شكرا لقرائتكم خبر عن تركيا تساند حكومة الوفاق عبر مطارات تونس والان مع التفاصيل
الجمعة 8 مايو 2020
صورة أرشيفية
قالت الرئاسة التونسية في وقت مبكر اليوم الجمعة إنها سمحت لطائرة تركية محملة بمساعدات طبية بأن تهبط في مطار جرجيس في جنوب البلاد لتوصيلها إلى ليبيا بواسطة السلطات التونسية.
وقالت تونس، التي لا تسمح لأي قوات أجنبية باستخدام أراضيها في التدخل في الصراع الليبي، إنها اشترطت أن تسلم قوات الجمارك والأمن التونسية المساعدات إلى الجانب الليبي في معبر رأس الجدير الحدودي.
ولم يذكر بيان الرئاسة تفاصيل إضافية، لكن يرجح أن يتسلم هذه المساعدات ممثلو حكومة الوفاق الوطني التي تلقى دعما عسكريا من تركيا.
وقال مسؤول تونسي لرويترز إن تركيا تفادت الهبوط في ليبيا لأن مطاراتها غير آمنة.
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