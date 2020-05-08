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رئيس الوزراء العراقي الجديد يتلقى دعوة رسمية لزيارة السعودية

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تاسعودية نيوز - متابعات 0 تبليغ

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الجمعة 8 مايو 2020

رئيس وزراء العراقي الجديد

تلقى رئيس الوزراء العراقي الجديد، مصطفى الكاظمي، اليوم الخميس، دعوة رسمية من الأمير ، لزيارة المملكة العربية السعودية.

وذكر بيان للمكتب الاعلامي لرئيس الوزراء العراقي، أن "الكاظمي تلقى اتصالا هاتفيا من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، قدّم خلاله التهنئة بمناسبة تولي الكاظمي رئاسة الحكومة ونيلها ثقة مجلس النواب".

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وأضاف البيان أن "ولي العهد السعودي، نقل تهاني خادم الحرمين الشريفين سلمان بن عبدالعزيز ورغبته في تقوية العلاقات بين البلدين الجارين الشقيقين".

وذكر البيان أن "ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، أكد أن للعراق دورا أساسيا في تقريب وجهات النظر بالمنطقة، فيما قدّم دعوة إلى الكاظمي لزيارة المملكة".

من جهته عبر رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي عن "حرصه على تمتين العلاقة بين البلدين الشقيقين، محمّلا سمو الأمير محمد بن سلمان سلامه وتحياته إلى العاهل السعودي"، وفق البيان الحكومي.

ومنح البرلمان العراقي، خلال جلسة امتدت لساعة متأخرة من ليل أمس الأربعاء، الثقة لحكومة غير مكتملة برئاسة الكاظمي، إذ تم التصويت على 15 وزيرا، فيما رفض 5 مرشحين لوزارات التجارة والعدل والثقافة والزراعة والهجرة، وتم تأجيل التصويت على مرشحي وزارتي الخارجية والنفط.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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