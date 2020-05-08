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شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء العراقي الجديد يتلقى دعوة رسمية لزيارة السعودية والان مع التفاصيل
الجمعة 8 مايو 2020
رئيس وزراء العراقي الجديد
تلقى رئيس الوزراء العراقي الجديد، مصطفى الكاظمي، اليوم الخميس، دعوة رسمية من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، لزيارة المملكة العربية السعودية.
وذكر بيان للمكتب الاعلامي لرئيس الوزراء العراقي، أن "الكاظمي تلقى اتصالا هاتفيا من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، قدّم خلاله التهنئة بمناسبة تولي الكاظمي رئاسة الحكومة ونيلها ثقة مجلس النواب".
وأضاف البيان أن "ولي العهد السعودي، نقل تهاني خادم الحرمين الشريفين سلمان بن عبدالعزيز ورغبته في تقوية العلاقات بين البلدين الجارين الشقيقين".
وذكر البيان أن "ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، أكد أن للعراق دورا أساسيا في تقريب وجهات النظر بالمنطقة، فيما قدّم دعوة إلى الكاظمي لزيارة المملكة".
من جهته عبر رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي عن "حرصه على تمتين العلاقة بين البلدين الشقيقين، محمّلا سمو الأمير محمد بن سلمان سلامه وتحياته إلى العاهل السعودي"، وفق البيان الحكومي.
ومنح البرلمان العراقي، خلال جلسة امتدت لساعة متأخرة من ليل أمس الأربعاء، الثقة لحكومة غير مكتملة برئاسة الكاظمي، إذ تم التصويت على 15 وزيرا، فيما رفض 5 مرشحين لوزارات التجارة والعدل والثقافة والزراعة والهجرة، وتم تأجيل التصويت على مرشحي وزارتي الخارجية والنفط.
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