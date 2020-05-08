عدد وفيات كورونا يتجاوز 270 ألفًا حول العالم

الجمعة 8 مايو 2020

صورة أرشيفية

تجاوز عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، حاجز الـ270 ألف حالة حول العالم، فيما بلغت الإصابات نحو 4 ملايين إصابة.

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جاء ذلك بحسب آخر معطيات نشرها على موقعه الإلكتروني، فجر الجمعة، موقع "وورلد ميتر" المتخصص في رصد ضحايا الوباء القاتل في كافة أنحاء العالم.

وبحسب المصدر بلغ عدد الوفيات بسبب الفيروس 270 ألفًا و403 حالات، فيما تم تسجيل 3 ملايين و912 ألفًا و588 إصابة.

وبلغ عدد المتعافين من المرض مليونًا و340 ألفًا، و602 متعافٍ، فيما لا يزال مليونان و299 ألفًا و639 شخصًا يخضعون للعلاج.

واحتلت الولايات المتحدة ترتيب دول العالم من حيث عدد الوفيات، بـ76 ألفًا و693 حالة، تلتها بريطانيا بـ30 ألفًا و615، ثم إيطاليا بـ29 ألفًا و958، وإسبانيا بـ26 ألفًا و70، وفرنسا بـ25 ألفًا و987، والبرازيل بـ9 آلاف و415، وبلجيكا بـ8 آلاف و415.