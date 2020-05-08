اعتذار ألماني عن خريطة بلا إسرائيل

الجمعة 8 مايو 2020

صورة أرشيفية

اعتذر رئيس وكالة مكافحة التجسس العسكرية الألمانية عن نشر تقرير يحتوي على خريطة "فشلت في إظهار دولة إسرائيل".

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وقالت الوكالة، المعروفة بمختصرها الألماني "ماد"، الخميس، إن المسودة الأولية لتقريرها السنوي لعام 2019 تصور إسرائيل بالخطأ بنفس لون الأردن المجاور، وفق ما نقلت "أسوشيتد برس".

وقالت "ماد" إن الخطأ "تم تصحيحه على الفور" وفتح تحقيق في الأمر. وانتهى التحقيق إلى إن الخطأ نتج عن "غياب الدقة وعدم كفاية مراقبة الجودة"، وليس عملا متعمدا أو بقصد سياسي.

قال رئيس الوكالة، كريستوف غرام "إنني آسف على هذا الحادث واعتذر بشدة"، مشيراً إلى أن مهام الوكالة تشمل مكافحة معاداة السامية والتطرف داخل الجيش.