شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة تعلن حاجتها لتمويلات بقيمة 6.7 مليارات دولار لمساعدة الدول الفقيرة على مواجهة آثار كورونا والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 5:27 صباحًا, 8 مايو 2020 م
المناطق _ الأمم المتحدة
قالت الأمم المتحدة اليوم إن قيمة المساعدات التي تنشدها لمساعدة الدول الفقيرة على محاربة تفشي جائحة فيروس كورونا وآثارها المدمرة تقدر بحوالي 6.7 مليارات دولار لمساعدة 63 دولة معظمها في أفريقيا وأمريكا اللاتينية.
وحذر مسؤول المساعدات بالأمم المتحدة مارك لوكوك من أنه ليس من المتوقع أن يصل الفيروس لذروته في الدول الأشد فقراً في العالم قبل نحو ما بين 3 و 6 أشهر.
وأوضح أنه في أشد البلدان فقراً، يمكننا بالفعل أن نرى اقتصادات تنكمش مع اختفاء إيرادات الصادرات والتحويلات والسياحة، إذا لم نتخذ إجراء الآن، فيجب أن نكون مستعدين لزيادة كبيرة في الصراعات والجوع والفقر .
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