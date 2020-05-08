شكرا لقرائتكم خبر عن مطالب برلمانية بتوفير الاعتمادات المالية للانتهاء من أعمال تطوير مستشفيات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم النائب عصام الصافى، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزيرة الصحة بشأن حصر كافة المستشفيات والوحدات الصحية غير المستغلة على مستوى الجمهورية والمتهالكة والتى لا تقوم بالدور المنوط بها نتيجة وجود قصور أو ما شابه وإدراجها فى الخطة الاستثمارية الجديدة لتكون إضافة جديدة للمنظومة الصحية.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن أزمة فيروس كورونا أثبتت أن قطاع الصحة والبحث العلمى هما الركيزتان اللتان يُقاس بهما تقدم الدول، وأن المنظومة والبنية الصحية فى حال إن كانت مهيأة وقوية تستطيع أن تتصدى لأى أزمة ولكن إن لم تكن على القدر اللازم من تقديم الخدمة اللازمة سيتسبب ذلك فى العديد من الكوارث والمشاكل وتفشى الأمراض والفيروسات.

ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن منظومة الصحة تشهد اهتمام منذ السنوات الأخيرة، ولابد من ترجمة هذا الاهتمام فى صورة قرارات على أرض الواقع، وتعظيم الاستفادة كافة الوحدات الصحية والمستشفيات، على أن يتم عمل حصر شامل لكافة الوحدات المتهالكة، والمستشفيات التى صدر لها قرارات إزالة وتلك التى لم يتم الانتهاء من عمليات الإحلال والتجديد فيها منذ سنوات، ومن ثم يتم توفير الاعتمادات المالية اللازمة للانتهاء من ذلك.

وطالب عضو البرلمان، بإعادة النظر فى المخصصات المالية المعتمدة للصحة، مؤكدا أنها صمام الأمان ولابد أن يتم تنفيذ المشروعات بها وفقا للأولوية والضرورة العاجلة، وهذا لن يتحقق سوى من خلال قاعدة بيانات دقيقة وشاملة.