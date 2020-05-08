المنوفية تسجل 24 إصابة جديدة بكورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - المنوفية - محمد الملاح:

سجلت محافظة المنوفية 24 حالة إيجابية جديدة وحالتي وفاة، حسب ما صرح مصدر موثوق فيه داخل مديرية الشؤون الصحية في محافظة المنوفية.

أكد المصدر -الذي رفض ذكر اسمه في تصريحات خاصة لمصراوي، أن العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا المستجد داخل المحافظة وصل حتى الآن إلى 495 حالة، و32 حالة وفاة منذ بداية الوباء، بينما بلغ إجمالي حالات الشفاء 65 حالة منذ البداية.

ومن جانبه، أكد المحافظ اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون أنه جرى اتخاذ إجراءات مشددة للحد من انتشار فيروس كورونا، وعزل بعض المناطق والمربعات السكنية التي ظهرت بها إصابات.​