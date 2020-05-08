أول مصابة بشمال سيناء تروي لمصراوي رحلتها مع كورونا وتفاصيل العزل (ملف صوتي)

محمد اسماعيل - القاهرة - شمال سيناء - أشرف سويلم:

قالت الحاجة فرحانة (65 عامًا) أول مصابة بفيروس كورونا في مدينة بئرالعبد بشمال سيناء إنها عادت إلى منزلها بعد عصر أمس الخميس، عقب التأكد من تعافيها في مستشفى أبوخليفة للعزل الصحي في محافظة الإسماعيلية.

وعن اكتشاف إصابتها، أوضحت الحاجة فرحانة في اتصال هاتفي مع الخليج 365، أنها نُقلت إلى مستشفى بئر العبد، حيث جرى الكشف عليها بالأشعة 3 مرات، قبل أن تمنح بعض المحاليل لمدة يومين "معدتي كانت بتعاني من التهابات وكان عندي كحة من سنة ونص".

وقد جرى حجز الحاجة فرحانة في الطابق الثالث من مستشفى بئر العبد، حيث سُحبت منها عينة للتحليل بالإسماعيلية، ما أثبت إيجابية إصابتها بكورونا.

وقالت في اتصالها بمصراوي: "حسيت بصدمة كبيرة وإني قربت أموت، وفضلت ادعي ربنا يشفيني عشان خاطر بنتي الوحيدة وولادها الخمسة".

عقب التأكد من إصابتها في مستشفى بئرالعبد، نُقلت الحاجة فرحانة بسيارة إسعاف إلى مستشفي الحجر في مدينة أبوخليفة بالإسماعيلية "طلعوني بأسانسير وكانوا بيعاملوني كويس واهتموا بيا في مستشفى بئرالعبد ومستشفى الإسماعيلية".

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وأضافت الحاجة فرحانة: "دخلوني بعد كده غرفة فيها سريرين بحمام... كانوا محترمين جدًا... كنت عايشة في الأوضة لوحدي، وكانوا بيجيبولي أكل وخير كتير وكان راجلين بيدخلوا ينضفوا كل يوم مسح ورش".

وأوضحت الحاجة فرحانة أنها تلقت داخل مستشفى العزل المحاليل والحقن قبل أن يجرى وضعها على جهاز الأكسجين "قدمولي رعاية كويسة جدًا.. أول يوم مر عليه في المستشفي بعد العلاج شعرت بتحسن كبير ونمت لأول مرة في حياتي بشكل كويس وشعرت براحة وبدأت حالتي النفسية تتحسن وأخدوا مني عينه تانية من قريب وقالوا لي يا فرحانه معندكيش كورونا خلاص".

بعد تحول نتيجتها من إيجابية إلى سلبية تم منح الحاجة فرحانة المحاليل حتى وقت مغادرتها "أخويًا جه أخدني رجعني البيت النهاردة بعد العصر... وأنا مبسوطة خالص".

إلى ذلك، قال زوج الحاجة فرحانة: "احنا أسرة بسيطة لا نملك سوى معاش التكافل 1180 جنيهًا في الشهر". وقد التزم الزوج الحجر المنزلي لمدة 14 يوم، وجاءت العينة الخاصة به أيضًا سلبية.

وأعلنت مديرية الصحة في شمال سيناء مطلع الأسبوع الجاري إيجابية عينة أول حالة كورونا في شمال سيناء للحاجة فرحانة، وقد سجلت بعدها حالة ثانية لطالبة بالثانوية العامة، ما تزال محتجزة في مستشفى العزل بالإسماعيلية.

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