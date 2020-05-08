عاجل-ولي العهد للكاظمي: المملكة تدعم كل ما يحقق أمن ونماء العراق

أجرى ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، اتصالاً هاتفياً، برئيس مجلس الوزراء في جمهورية العراق السيد مصطفى الكاظمي، بمناسبة تشكيل الحكومة الجديدة برئاسته. وعبر ولي العهد خلال الاتصال عن تهنئته لدولة رئيس الوزراء العراقي، والتمنيات للعراق وشعبه بالتطور والازدهار. وأكد ولي العهد دعم المملكة لما يحقق للعراق نمائه وأمنه وحرص المملكة على تقوية العلاقات بين البلدين. من جهته عبر دولة رئيس الوزراء العراقي عن شكره لسمو ولي العهد على مشاعره الأخوية الطيبة، مؤكداً حرصه على أهمية العلاقات بين البلدين والدفع بها لمزيد من التعاون.



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