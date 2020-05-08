ليبيا.. الجيش يدمّر مخازن أسلحة تركية شرق مصراتة

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قال الجيش الليبي، إن قواته الجوية دمرت عددا من مخان الأسلحة التابعة لقوات حكومة الوفاق، خلال قصف استهدف مواقعها، بمنطقة بوقرين شرق مدينة مصراتة.

وأوضحت شعبة الإعلام الحربي التابعة للقيادة العاة للجيش الليبي، في بيان مساء الخميس، أن سلسلة غارات جويّة استهدفت تمركزات لمجموعات الحشد المليشياوي، وأخرى لمخازن الأسلحة والذخائر، بالإضافة لعدد من الضربات الجوية داخل مزارع خصصت لتكون مواقعا لهذه المجموعات بمنقطة القداحية جنوب بوقرين .

وأضافت أن هذه العمليات الجوية تأتي ضمن عمل سلاح الجو التابع للجيش الليبي القائم على تنفيذ عملية “طيور الأبابيل” التي لا تزال مستمرّة حتى هذه اللحظة في قصف مواقع لقوات الوفاق.

وقالت مصار عسكرية إن القصف استهدف مخازن للذخيرة والأسلحة التركية المتطورة، أرسلت مؤخرا للمليشيات المسلحة لاستخدامها في العمليات العسكرية القادمة ضد قوات الجيش الليبي.