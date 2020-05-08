بوتين يوافق على عرض ترامب بشأن أجهزة التنفس

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الخميس، إن نظيره الروسي فلاديمير بوتن قبل عرضه تقديم أجهزة تنفس صناعي للمساعدة في مكافحة فيروس كورونا المستجد، مشيرا إلى أن روسيا تمر بوقت عصيب بسبب المرض.

وذكر البيت الأبيض والكرملين، الخميس، أن ترامب وبوتن ناقشا التقدم المحرز في مكافحة وباء فيروس كورونا، إلى جانب قضايا الحد من التسلح وأسعار النفط، في مكالمة هاتفية.

وأورد البيت الأبيض أن الزعيمين ناقشا “التقدم المحرز في التغلب على جائحة الفيروس التاجي”، حيث أكد ترامب أن “الولايات المتحدة تعمل بجد لرعاية الأميركيين في المنزل وهي مستعدة أيضًا لتقديم المساعدة إلى أي دولة محتاجة، بما في ذلك روسيا”.

Advertisements

وقال البيت الأبيض إن ترامب تحدث مع نظيره الروسي “للاحتفال والتفكر في الذكرى 75 للنصر في يوم أوروبا”، بحسب ما نقلت رويترز.

وأشار الكرملين في نشره لتفاصيل المكالمة إلى أن الزعيمين تبادلا التهاني قبل الذكرى 75 للهزيمة النازية في الحرب العالمية الثانية، وأكدا “الأهمية التاريخية لتحالف الحرب العالمية الثانية بين شعبينا الذي سمح (لنا) بهزيمة المشترك العدو”.

وأضاف أنه إذا اتبعت روسيا والولايات المتحدة روح تحالفهما في زمن الحرب، فيمكنهما إحراز نجاحات في التعامل مع قضايا مثل ضمان الاستقرار الاستراتيجي، ومحاربة الإرهاب، وتسوية النزاعات الإقليمية، ومكافحة الأوبئة.