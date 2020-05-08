بقيمة مليارين و300 مليون دولار.. صفقة معدات عسكرية أمريكية لمصر

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 8 مايو 2020 04:17 صباحاً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك وتشمل الصفقة معدات طلبتها مصر لتطوير 43 مروحية هجومية من طراز أباتشي. وبحسب بيان الخارجية الأميركية، تعتزم مصر استخدام هذه المروحيات تحديث قواتها المسلحة لمواجهة الأنشطة الإرهابية في سيناء. Advertisements وتحارب مصر جماعات متطرفة مسلحة تستهدف أساسا أفراد الأمن، وتتمركز في سيناء. وبايعت جماعة أنصار بيت المقدس، أقوى جماعة متشددة في سيناء، تنظيم داعش في 2014. وفي 2014، سلمت الولايات المتحدة مصر 10 طائرات أباتشي التي تنتجها شركة بوينغ لدعم جهود القاهرة في محاربة الإرهاب.

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