نجم الدوري الانجليزي يضع قميص فريقه جانبا ويرتدي الزي العسكري

يؤدي اللاعب الدولي الكوري الجنوبي سون هيونغ مين، نجم فريق توتنهام الانجليزي، في الفترة الحالية، الخدمة العسكرية الإلزامية.

ونشرت صحيفة “ذا صن” البريطانية صورة نجم الدوري الانجليزي، مرتديا الزي العسكري، و يحمل رشاشا، حيث يتعلم هذه الفترة كيفية إطلاق الرصاص، ويخضع لتدريب تحمل قنابل الغاز المسيلة للدموع.

ولم تعفي سلطات كوريا الجنوبية لاعب منتخبها الوطني من واجبه العسكري، رغم انشغلاته الكروية، لكنها خفضت المدة من 21 أسبوع إلى 3 أسابيع فقط، بعد مساهمته رفقة منتخب بلاده في الفوز بالميدالية الذهبية لكرة القدم في دورة الألعاب الآسيوية 2018.

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هذا، وينتظر أن يعود نجم توتنهام لتداريب فريقه التي غاب عنها قبل توقف الدوري بسبب فيروس كورونا، كونه كان مصابا، بعد نهاية فترة الخدمة العسكرية الإلزامية.

وشارك اللاعب الكوري في 32 مباراة مع توتنهام هذا الموسم في جميع المنافسات، تمكن فيها من تسجيل 16 هدفا، وتقديم 9 تمريرات حاسمة سجلت منها أهداف.