العثماني يصدم العالقين بالخارج بسبب “كورونا”.. لا عودة إلا بعد فتح الحدود!

قال رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، اليوم الخميس، إن عودة المغاربة العالقين في الخارج ستتم بعد اتخاذ قرار فتح الحدود، مشيراً إلى أن “عودتهم حق”، “ولابد من أن نجد حلا للموضوع، ولدينا كل السيناريوهات ونشتغل عليها، وبمجرد أن يتخذ قرار فتح الحدود المغلقة سيدخلون”.

وأشار العثماني في لقاء مباشر على قناة الأولى، اليوم الخميس، إلى أن المغاربة العالقين بلغ عددهم 27 ألف و850 مغربي، تكفلت وزارة الشؤون الخارجية والمغاربة المقيمين بالخارج بـ5700 منهم، أي ما يمثل 25 في المائة، من خلال 155 مركز وخلية في مختلف سفارات وقنصليات المملكة بالدول العالقين فيها.

وأضاف في تصريح إذاعي اليوم، أن عودة المغاربة العالقين ليست مسألة لوجستيكة تتعلق بتجنيد الطائرات وغيرها، بل هي مسألة تتعلق بالأمن الصحي للمواطنين، مضيفا “نحن نريد أن تنجح عودة المغاربة العالقين كم نجحنا في عدد من الكلفات، ليكون ذلك مكسبا لبلدنا، ونعرف الإشكالات المطروحة في تدبير الملف، ونعالجها من خلال دراسة السيناريوهات الممكنة”.

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وأشار رئيس الحكومة إلى أن الحكومة تعمل من أجل تهيئة الظروف من أجل عودتهم، وذلك من كقهم، وعودتهم آتية لا ريب فيها ونستعد لها لتكون في أحسن الظروف.

يذكر أن مدير الشؤون القنصلية بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الافريقي ومغاربة العالم، محمد البصري، قال إن وزارة الخارجية ستحدد مع نهاية فترة حالة الطوارئ الصحية المقررة في 20 ماي الجاري، إمكانية برمجة تاريخ محدد لعودة المغاربة العالقين حسب تطورات الحالة الوبائية في البلاد.

ويستمر احتجاج المغاربة العالقين في مختلف دول العالم على تأخر اتخاذ الحكومة لقرار يعيدهم إلى ديارهم سريعاً، وسط معاناة يعيشها العديد منهم خاصة في مدينتي سبتة ومليلية المحتلتين اللتين ترفضان بدورهما تأخر اامغرب في إجلاء مواطنيه العالقين فيهما.