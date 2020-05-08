العثماني: لا سنة دراسية بيضاء وفي الأيام المقبلة سنعلن عن السيناريوهات والقرارات

قال سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، إن “الإشاعة المنتشرة، عن أن هناك سنة دراسية بيضاء خبر زائف، ولن تكون هناك سنة بيضاء، لأن حوالي 70 بالمائة من المقررات تم تدريسها”.

وأضاف العثماني، في لقاء خاص مباشر، بثته الليلة القناة الأولى، “لابد أن نجد حلا، ولدينا عدد من السيناريوهات، سنحسم فيها في الأيام القليلة المقبلة، وسنخبر بها الجميع، وسنطلع الرأي العام على القرارات المتعلقة بكل مستوى من المستويات”.

وتابع المتحدث “يتم التفكير لإيجاد حل مكيف، مع كل طرف من أطراف العملية التربوية، لإنهاء السنة الدراسية، بمجرد الخروج من الحجر الصحي، وذلك في أحسن الظروف”.

ويرى رئيس الحكومة، أن “الذي أنجز في ملف التعليم عن بعد مهم جدا”، مضيفا، “وصلنا إلى نتيجة معقولة، لن نقول جميع التلاميذ يستفيدون، لكن عدد كبير منهم يستفيد، إما عن طريق الموقع الإلكتروني الخاص أو عن طريق الأقسام الافتراضية، أو عن طريق أربع قنوات مغربية”.

وأفاد رئيس الحكومة، بأن “مليون و200 ألف تلميذ، يستفيدون من الدروس عن بعد التي تبثها القناة الأمازيغية، والمتعلقة بالتعليم الابتدائي، بحسب معطيات شهر مارس”.