غادة عبد الرازق عروس للمرة 12 في حياتها

كشفت الفنانة المصرية غادة عبد الرازق، أنها ارتبطت أخيرا بمدير التصوير المصري هيثم زنيتا، الذي أشرف على مسلسلها الجديد “سلطانة المعز”، لتعلن زواجها للمرة الثانية عشر في حياتها.
وأكدت الفنانة المصرية، البالغة من العمر 54 سنة، لوسائل الإعلام ببلدها، أن أخبار زواجها صحيحة فعلا، وقد احتفلت بعقد قرانها أثناء تصوير مسلسلها الجديد، على أن يقام حفل زفاف بسيط بعد شهر رمضان، ومن ثم التفرغ لقضاء شهر العسل.
وكانت شائعات قد انتشرت سنة 2013، حول ارتباط غادة عبد الرازق من هيثم زنيتا، بعد تعاونهما في مسلسل “حكاية حياة” الذي عرض في رمضان من نفس السنة، لكنها نفت ذلك.
وكانت الفنانة المصرية قد أعلنت سابقا أنها تزوجت 11 مرة خلال حياتها، ما يوضح أن زيجتها الحالية هي 12.
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