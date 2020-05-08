نفت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الخميس، نفيا قاطعا ما يتم تداوله ببعض مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص “الإعلان عن نجاح جميع التلميذات والتلاميذ”.
وأكدت الوزراة، في بيان حقيقة، على أن ” كل القرارت المتعلقة بتدبير الامتحانات أو العمليات المتعلقة بإنهاء الموسم الدراسي الحالي سيتم الإعلان عنها في الوقت المناسب عبر قنواتها الرسمية “.
وأضاف المصدر ذاته أن الوزارة “وإذ تقدم هذا التوضيح، فإنها تحتفظ لنفسها بحق المتابعة القضائية ضد الشخص أو الأشخاص الذين يعمدون إلى الترويج لهذه الأخبار الزائفة والصور المفبركة “.
كانت هذه تفاصيل خبر وزارة أمزازي توضح: لا نجاح للجميع هذه السنة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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