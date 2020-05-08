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شكرا لقرائتكم خبر عن أوكرانيا تضبط إخوانيا هاربا مطلوبا للإنتربول وتخطط لتسليمه إلى مصر والان مع التفاصيل
الجمعة 8 مايو 2020
صورة أرشيفية
ألقت السلطات الأوكرانية، القبض على مصرى ورد اسمه بالقائمة السوداء، بلائحة المطلوبين دوليًا بالشرطة الدولية"الإنتربول" لتورطه فى عمليات إرهابية وانضمامه لتنظيم الإخوان الإرهابى.
وقام جهاز الأمن الأوكراني "إس بي أو" - شعبة بولتافا، بالتعاون مع الشرطة الأوكرانية بالقبض على المتهم مختبئًا في محافظة بولتافا شرقي البلاد اليوم الخميس، حيث كشفت شعبة بولتافا للجهاز، في بيانها الصحفي بأن ذلك جاء خلال عملية لمكافحة التجسس في الإقليم، وقد نشر جهاز الأمن مقطعا مصورا للحادث.
وذكر المتحدث الرسمي باسم الإدارة الإقليمية لجهاز الاستخبارات الأوكراني "إس بي أو" أوليكسي سكريلنيك، أن المقبوض عليه متهم بارتكاب جرائم خطيرة في بلده، وفق مذكرة الانتربول.
وأشار إلى أنه ينتمي إلى جماعة الإخوان المحظورة في مصر، مشيرا إلى أن المقبوض عليه كان يُروج للأفكار الأصولية المتطرفة بين المسلمين في منطقة بولتافا.
وأضاف المتحدث الرسمي سكريلنيك أن الجهاز يخطط لتسليم المتهم إلى مصر.
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