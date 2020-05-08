اخبار العالم

أوكرانيا تضبط إخوانيا هاربا مطلوبا للإنتربول وتخطط لتسليمه إلى مصر

0 نشر
السعودية نيوز - متابعات 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن أوكرانيا تضبط إخوانيا هاربا مطلوبا للإنتربول وتخطط لتسليمه إلى مصر والان مع التفاصيل

الجمعة 8 مايو 2020

صورة أرشيفية

ألقت السلطات الأوكرانية، القبض على مصرى ورد اسمه بالقائمة السوداء، بلائحة المطلوبين دوليًا بالشرطة الدولية"الإنتربول"  لتورطه فى عمليات إرهابية وانضمامه لتنظيم الإخوان الإرهابى.

Advertisements

وقام جهاز الأمن الأوكراني "إس بي أو" - شعبة بولتافا، بالتعاون مع الشرطة الأوكرانية بالقبض على  المتهم مختبئًا في محافظة بولتافا شرقي البلاد اليوم الخميس، حيث  كشفت شعبة بولتافا للجهاز، في بيانها الصحفي بأن ذلك جاء خلال عملية لمكافحة التجسس في الإقليم، وقد نشر جهاز الأمن مقطعا مصورا للحادث.

وذكر المتحدث الرسمي باسم الإدارة الإقليمية لجهاز الاستخبارات الأوكراني "إس بي أو" أوليكسي سكريلنيك، أن المقبوض عليه متهم بارتكاب جرائم خطيرة في بلده، وفق مذكرة الانتربول.

وأشار إلى أنه ينتمي إلى جماعة الإخوان المحظورة في مصر، مشيرا إلى أن المقبوض عليه كان يُروج للأفكار الأصولية المتطرفة بين المسلمين في منطقة بولتافا.

وأضاف المتحدث الرسمي سكريلنيك أن الجهاز يخطط لتسليم المتهم إلى مصر.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أوكرانيا تضبط إخوانيا هاربا مطلوبا للإنتربول وتخطط لتسليمه إلى مصر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا