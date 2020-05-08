شكرا لقرائتكم خبر عن أكثر من 1.2 مليون إصابة بكورونا و73 ألف وفاة في أمريكا والان نبدء بالتفاصيل

ذكرت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم الخميس أن إجمالي عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة ارتفع إلى 1219066 حالة، بزيادة 25253 عن الإحصاء السابق، بينما زاد عدد الوفيات بواقع 2495 إلى 73297.

وهذه الحصيلة لحالات مرض الجهاز التنفسي المعروف باسم كوفيد-19 الناجم عن فيروس كورونا، حتى الرابعة مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة يوم السادس من مايو أيار، مقارنة مع الأرقام في اليوم السابق.

ولا تعكس أرقام المراكز بالضرورة عدد الحالات التي تسجلها الولايات بشكل منفرد.