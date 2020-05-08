شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس المغربي: تمكنا من تفادي 200 وفاة يوميا بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

أكد رئيس الحكومة المغربية الدكتور سعد الدين العثماني إن المملكة المغربية تمكنت من تفادي حوالي 200 وفاة يوميا بفيروس كورونا بفضل الإجراءات الاحترازية التي تم اتخاذها لتطويق الجائحة وتقليص عدد الإصابات.

وأوضح العثماني في لقاء صحفي خص به القناة الأولى المغربية اليوم أن الوضعية الوبائية لانتشار الفيروس متحكم فيها، وأن عدد الإصابات والوفيات تقلص في الأيام الماضية إلى نسبة 3،3 %.

Advertisements

واستبعد المسؤول المغربي إمكانية تحديد تاريخ محدد للخروج من حالة الطوارئ الصحية، مشيرا إلى أن الحكومة أعدت مجموعة من السيناريوهات التي سيتم اعتماد أحدها وفق مستجدات الحالة الوبائية.

فيما سجلت المغرب اليوم 160 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات المؤكدة إلى 5548.

وقال محمد اليوبي مدير مديرية الأوبئة بوزارة الصحة أنه لم تسجل أي وفيات جديدة، ليبقى إجمالي عدد الوفيات مستقرا عند 183 حالة، بينما انخفضت نسبة الوفيات إلى 3.3 في المائة.