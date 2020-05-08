شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس المغربي: تمكنا من تفادي 200 وفاة يوميا بكورونا والان نبدء بالتفاصيل
أكد رئيس الحكومة المغربية الدكتور سعد الدين العثماني إن المملكة المغربية تمكنت من تفادي حوالي 200 وفاة يوميا بفيروس كورونا بفضل الإجراءات الاحترازية التي تم اتخاذها لتطويق الجائحة وتقليص عدد الإصابات.
وأوضح العثماني في لقاء صحفي خص به القناة الأولى المغربية اليوم أن الوضعية الوبائية لانتشار الفيروس متحكم فيها، وأن عدد الإصابات والوفيات تقلص في الأيام الماضية إلى نسبة 3،3 %.
واستبعد المسؤول المغربي إمكانية تحديد تاريخ محدد للخروج من حالة الطوارئ الصحية، مشيرا إلى أن الحكومة أعدت مجموعة من السيناريوهات التي سيتم اعتماد أحدها وفق مستجدات الحالة الوبائية.
فيما سجلت المغرب اليوم 160 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات المؤكدة إلى 5548.
وقال محمد اليوبي مدير مديرية الأوبئة بوزارة الصحة أنه لم تسجل أي وفيات جديدة، ليبقى إجمالي عدد الوفيات مستقرا عند 183 حالة، بينما انخفضت نسبة الوفيات إلى 3.3 في المائة.
كانت هذه تفاصيل خبر الرئيس المغربي: تمكنا من تفادي 200 وفاة يوميا بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.