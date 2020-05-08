شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب يتحدى «الكونجرس»: لن أتنازل عن تأديب إيران والان نبدء بالتفاصيل

استخدم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حقه في تعطيل قرار في مواجهة أعضاء الكونجرس الديموقراطيين والجمهوريين الذين يريدون الحد من هامش تحركه العسكري ضد إيران.

وقال ترامب في بيان، نشره البيت الأبيض «الأربعاء»: كان قرارا مهينا جدا، قدمه الديمقراطيون ضمن إستراتيجيتهم للفوز بالانتخابات في نوفمبر القادم من خلال إحداث الانقسام في الحزب الجمهوري.

وأضاف ترامب أن تصويت «الجمهوريين القليلين» لصالح القرار صب في مصلحة الديمقراطيين، وهذا القرار من شأنه أن يضعف قدرات الرئيس على حماية القوات الأمريكية ومصالح الولايات المتحدة وحلفائها.

ودافع ترامب عن قراره بشأن استهداف قائد «فيلق القدس» الإيراني قاسم سليماني، مشيرا إلى أن هذه الخطوة لم تؤد إلى أي تصعيد خطير للهجمات ضد الولايات المتحدة، الأمر الذي كان يخشاه مقدمو القرار.

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وكان المجلسان في الكونجرس الأمريكي قد وافقا في وقت سابق على قرار يطالب الرئيس بعدم إطلاق أي عمل عسكري بدون موافقة الكونجرس.

من جانب آخر، تجاوز عدد الوفيات في إيران جراء الإصابة بوباء «كورونا» 39500 شخص في 314 مدينة، وبحسب المعارضة الإيرانية بلغ عدد الضحايا في كل من العاصمة طهران 6560، وفي مدن «خوزستان 2015، وفي فارس 1005، وفي لورستان 990، وفي كردستان 640، وفي قزوين 445، وفي بوشهر 435، وفي هرمزكان 163 شخصا».

وكشف رئيس جامعة خوزستان للعلوم الطبية عن تزايد المصابين في نهاية أبريل في مدن «الأهواز وباوي ودزفول وشوشتر وكارون»، وشدد رئيس لجنة مكافحة كورونا في العاصمة على أنه لم يحدث أي تغيير في الوضع وتعتبر طهران مدينة مصابة والعديد من الأماكن مصاب بفيروس «كورونا».