فرنسا ترفع إجراءات العزل بدءاً من الإثنين وتبقي على قيود صارمة في باريس

أكد رئيس الوزراء الفرنسي إدوار فيليب أن رفع العزل سيبدأ الاثنين "في جميع أنحاء الأراضي" الفرنسية، لكن مع الإبقاء على قيود صارمة في المناطق الأكثر تضرراً من وباء كوفيد-19، مثل باريس.

وأشار رئيس الوزراء إلى وجود مناطق "حمراء" مثل باريس، ستكون فيها القيود أكثر تشديداً، إذ ستبقى المدارس الإعدادية (11-14 عاما) مغلقة في أيار/مايو، وستفرض "قواعد شديدة الصرامة" في وسائل النقل العام.

من جهته، قال وزير الصحة أوليفييه فيران إن أربع مناطق، باريس والشمال والشرق والوسط، ستبقى في التصنيف "الأحمر" بسبب انتشار الفيروس فيها على نطاق أوسع ووجود ضغط أكبر على النظام الاستشفائي.

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أما في مايوت، وهي من أقاليم وراء البحار، فقد تم تأجيل رفع الحجر إلى ما بعد 11 أيار/مايو، بسبب ارتفاع نسق انتشار العدوى في الجزيرة الواقعة في المحيط الهندي.

من ناحية أخرى، أكد فيران أن فرنسا "جاهزة للفحص المكثّف" للأشخاص الذين تظهر عليهم أعراض كوفيد-19 ومخالطيهم.

ونشرت الحكومة لأول مرة خريطة تظهر قدرة كل إقليم في البلاد على إجراء الفحوص، ويعد ذلك عاملاً مهماً في إنهاء الحجر. وتظهر الخريطة كامل فرنسا باللون الأخضر، ما يعني أن "القدرة على الفحص صارت اليوم في مستوى الاحتياجات المتوقعة" بـ700 ألف فحص أسبوعياً، وفق الوزير.