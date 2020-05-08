الكاظمي يبدأ مهمته وسط تحديات وأزمات يعانيها العراق

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - حصر السلاح بيد الدولة وانهاء سلطة المليشيات الإيرانية ومواجهة تداعيات فيروس كورونا والاستجابة لمطالب المحتجين وتحديات أخرى تمثل تركة ثقيلة من الازمات السياسية والأمنية والاقتصادية التي باتت لحكومة العراقية الجديدة المؤقتة برئاسة مصطفى الكاظمي على موعد معها.



ونالت الحكومة العراقية المؤقتة الثقة الأربعاء بشكل جزئي، حيث صوت مجلس النواب العراقي على ١٥ وزيرا تمثلت بوزراء الداخلية والدفاع والمالية والتخطيط والصحة والتعليم العالي والكهرباء والاعمار والنقل والشباب والصناعة والاتصالات والعمل والموارد المائية والتربية، فيما رفض مرشحو وزارات التجارة والعدل والثقافة والزراعة والهجرة، واجل التصويت على وزارتي الخارجية والنفط.

وقال الكاظمي بعد أدائه القسم رئيسا للوزراء في أول تعليق له على تويتر "منحَ مجلس النواب الموقّر ثقته لحكومتي، وسأعمل بمعيّة الفريق الوزاري الكريم بشكلٍ حثيثٍ على كسب ثقة ودعم شعبنا. امتناني لكل من دعمنا، وأملي ان تتكاتف القوى السياسية جميعاً لمواجهة التحديات الصعبة، سيادة العراق وامنه واستقراره وازدهاره مسارنا".





ولدت الحكومة العراقية الجديدة بعد مخاض عسير شهدته العملية السياسية العراقية استمرت نحو ٥ أشهر منذ اعلان رئيس الوزراء السابق عادل عبدالمهدي استقالته في ٣٠ نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي تحت ضغوطات الشارع العراقي المنتفض في بغداد ومدن جنوب العراق منذ الاول من أكتوبر/ تشرين الاول الماضي وحتى الان.

وحالت الخلافات السياسية والتدخلات الايرانية خلال الاشهر الستة من تشكيل الحكومة حيث فشل كل من المكلفين الأول محمد توفيق علاوي والثاني عدنان الزرفي من تشكيل الحكومة، ونجح الكاظمي من تشكيل الحكومة الجديدة لكن كاهلها مثقل بالوعود وتئن تحت وطأة ضغوطات داخلية وخارجية وازمات كثيرة يجب عليها معالجتها في وقت قياسي قبل تنظيم انتخابات مبكرة استجابة لمطالب المحتجين.

وأوضح الخبير السياسي والاستراتيجي العراقي هشام الهاشمي لـ"الخليج 365" أن "التحديات التي تنتظر الحكومة العراقية الجديدة ضخمة، تتمثل في مكافحة فيروس كورونا، حصر السلاح السائب وتفكيك سطوته أمنياً، التصدي لعودة داعش، العلاقة مع الولايات المتحدة الامريكية، الانسحاب الأمريكي من العراق وإعفاءات شراء الطاقة الإيرانية من دون عقوبات، وقروض صندوق النقد الدولي، عودة الاحتجاجات الشعبية، تضاعف معدلات الفقر، محاسبة قتلة المحتجين وتنظيم انتخابات مبكرة، ميزانية غير مصوّت عليها، انهيار إيرادات النفط، فضلا عن طباعة العملة ورواتب الموظفين والمتقاعدين".

ولعل التحدي الأبرز والاصعب الذي يعتبر عائقا أمام الكاظمي لتحرير العراق من سيطرة النظام الإيراني ومليشياته وموجهة الازمات التي تعصف بالعراق بسبب التوغل الايراني في مفاصله هو تفكيك الدولة العميقة للنفوذ الإيراني الذي تمكن خلال السنوات الماضية أن يتغلغل في العراق ويتحكم بسياساته الخارجية والداخلية وشؤونه الأمنية والاقتصادية، وأصبحت هذه الدولة أكثر قوة في عهد رئيس الوزراء السابق عادل عبدالمهدي الذي منح امتيازات كبيرة لإيران ومكنها أكثر من السيطرة على الساحة العراقية.

واعتبر الخبير السياسي العراقي احسان الشمري أن "تفكيك الدولة العميقة لعبد المهدي (كتأسيس وتمكين) المهمة الاصعب لرئيس الوزراء الكاظمي"، لافتا الى أن الدولة العميقة كانت مسؤولة عن انهيار العراق

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‏وعقب منح الثقة للكاظمي وتشكيلته الوزارية، أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو عبر تغريدة على تويتر أنه أجري اتصالا برئيس الوزراء العراقي الجديد.

وتابع بومبيو "الآن يأتي العمل العاجل والجاد لتنفيذ الإصلاحات التي طالب بها الشعب العراقي. لقد تعهدت بمساعدته على تنفيذ أجندته الجريئة من أجل الشعب العراقي".

ولا تتوقف التحديات التي تواجهها الحكومة العراقية الجديدة عند هذا الحد بل تتجاوزه الى تحديات أخرى في مجالات إدارة البلاد ومواجهة الفساد المستشري في مفاصل الدولة التي تهدر الأموال والثروات وتهدد الاقتصاد العراقي بالانهيار.

في غضون ذلك شدد الخبير الاقتصادي والسياسي العراقي خطاب عمران الضامن لـ ”الخليج 365” على "ضرورة أن يثبت رئيس الوزراء حُسن نيته عن طريق تفعيل قانون العقوبات وحسم قضايا الفساد التي جرى تسويفها خلال السنوات الماضية والحصول على أحكام قضائية تدين الجناة وتعيد الأموال المنهوبة، ووضع حد لظاهرة بيع المناصب والوظائف التي تصاعدت بشكل كبير خلال حكم سلفه عبد المهدي".

وأضاف الضامن أن أزمة انخفاض أسعار النفط وتفاقم العجز في الموازنة العامة واحتمال عجز الدولة عن تسديد مستحقات الرواتب والتقاعد من أكبر التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها الدولة العراقية بعد عام ٢٠٠٣، أضافة الى ارتفاع معدلات البطالة ومستويات الفقر.

وأكد الضامن على ضرورة اتخاذ الحكومة مجموعة من الخطوات لمواجهة الأزمة

منها اعتماد سياسة تقشف حكومية تعمل على حفظ النفقات العامة غير الضرورية كمخصصات الضيافة والسفر والإيفاد للرئاسات الثلاث، وخفض رواتب ومخصصات الوزراء والدرجات الخاصة، ووضع خطة ادخار إجباري لرواتب الموظفين تتلاءم مع العجز المالي القائم والمدة المتوقعة لاستمراره، وتكون ملائمة لظروف كل شريحة من الموظفين مع مراعاة عدد أفراد الأسرة وتكاليف الحياة في كل محافظة، والعمل على دعم الإنتاج الوطني في المجالات الزراعية والصناعية عن طريق ضبط المنافذ الحدودية وتنفيذ قانون تعريفة جمركية يفي بهذا الغرض.

وأردف الضامن بالقول: "قدرة حكومة الكاظمي على مواجهة هذه التحديات تعتمد على وجود إرادة وطنية حقيقية لإصلاح الاقتصاد ومحاربة الفساد تستمد قوتها من ثورة الشباب العراقي التي مازالت مستمرة".