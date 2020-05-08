الجيش الليبي يقصف منصة إطلاق طيران تركيا بقاعدة معيتيقة

الخليج 365الجمعة 2020/5/8 03:45 ص بتوقيت أبوظبي
قال العقيد محمد فرج عثمان بالمركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة بالجيش الليبي، إن سلاح الجو استهدف منصة إطلاق الطيران التركي المسير بقاعدة معيتيقة العسكرية بطرابلس.
وأضاف في تصريح خاص لـ"الخليج 365" أن العملية تأتي ضمن عملية طير الأبابيل ضد الجماعات الإرهابية والغزو التركي للبلاد.
وأكد المركز الإعلامي استهداف سرية الكورنيت التابعة للكتيبة 155 مشاة غرفة عمليات تابعة للمليشيات في محور صلاح الدين الرئيسي بالعاصمة طرابلس.
وأشار عثمان إلى أن استهداف مجموعة من مرتزقة تركيا كانت متحصنة في المبنى ومعهم مجموعة من مليشيات الردع وتم تدمير الهدف بكل دقة.
وكان الجيش الليبي أطلق، الخميس، عملية جوية أطلق عليها "طيور الأبابيل" ضد العدوان التركي والموالين له.
وتم خلال العملية تدمير شحنة أسلحة تركية في مدينة مصراتة، كما تم استهدف الكلية العسكرية في المدينة معقل المرتزقة السوريين، وغرفة العمليات التركية بأكثر من 18 ضربة جوية.
وشنت مقاتلات سلاح الجو الليبي في وقت سابق الخميس، سلسلة من الغارات الجوية استهدفت من خلالها عدداً من المواقع بمنطقة بوقرين شرق مدينة مصراتة.
واستهدف أيضاً مجموعة من الأهداف الاستراتيجية للمليشيات الإرهابية بطرابلس، من بينها معسكر البحرية في منطقة تاجوراء، ومعسكر 27 غرب طرابلس، ومقر الرحبة في تاجوراء، الذي تسيطر عليه عدة مليشيات من بينها باب تاجوراء، وبشير البقرة الإرهابي المتطرف، المعروفة "برحبة الدروع".
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