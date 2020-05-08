بيونج يانج تهدد سيؤول بالرد على تدريباتها العسكرية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - انتقدت كوريا الشمالية التدريبات العسكرية التي أجرتها نظيرتها الجنوبية، مشيرة إلى أنها "استفزازية وتتطلب الرد".

وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، مساء الخميس، أن بيونج يانج انتقدت سيؤول بسبب تدريبات عسكرية جرت مؤخرا. ونقلت الوكالة عن متحدث عسكري كوري شمالي قوله إن "التدريبات العسكرية التي أجرتها كوريا الجنوبية مؤخرا استفزاز كبير يتطلب الرد". وأضاف أن "الأمور تعود إلى نقطة البداية ما قبل القمة الشمالية - الجنوبية في 2018"، بحسب وكالة "رويترز" للأنباء. وأجرت كوريا الجنوبية نهاية أبريل/نيسان الماضي، مناورات جوية مشتركة مع الولايات المتحدة، استغرقت 5 أيام.

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