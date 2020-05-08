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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر سقوط قذيفتين بالقرب من سفارة تركيا و منزل السفير الإيطالي بطرابلس والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 8 مايو 2020
الخليج 365 - متابعات
أفادت مصادر إخباريّة محليّة، فجر اليوم الجمعة، بسقوط قذيفتين صاروخيتين، بالقرب من وزارة الخارجيةّ و السفارة التركيّة و منزل السفير الإيطالي بالعاصمة الليبيّة، طرابلس.
و أفاد موقع "بوابة الوسط" الإخباري، أنّ قذيفتين صاروخيتين، سقطتا مساء الخميس، في المنطقة التي تقع فيها مقار الإذاعة، ووزارة الخارجية، وفندق المهاري، والسفارة التركية، ومنزل السفير الإيطالي، والمطل على كورنيش العاصمة الليبيّة.
من جانبه، قال الناطق باسم مركز الطب الميداني، مالك مرسيط، في تصريح صحفي، إن قتيلين و4 جرحى سقطوا في القصف الذي استهدف منطقة زاوية الدهماني.
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