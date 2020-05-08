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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وفاة مواطن وإصابة 11 آخرين شرقي طهران أثناء وقوع زلزال والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 8 مايو 2020
الخليج 365 - متابعات
قال المتحدث باسم الطوارئ الإيرانية، مجتبى خالدين إن مواطن لقي حتفه بينما أصيب 11 شخص آخرين بجروح شرقي طهران أثناء هروبهم من منازلهم أثناء وقوع زلزال اليوم الخميس.
وتعرضت العاصمة الإيرانية، طهران، مساء اليوم الخميس، إلى هزة أرضية بلغت قوتها 5.1 درجة على مقياس ريختر.
وقال مركز رصد الزلازل التابع للمؤسسة الجيوفيزيائية بجامعة طهران، أن "هذه الهزة الأرضية وقعت بعد منتصف الليل في الساعة 48 دقيقة و21 ثانية فجر اليوم الجمعة بالتوقيت المحلي لإيران (الثامنة و18 دقيقة مساء الخميس بتوقيت غرينتش)".
ووقعت الهزة الأرضية في عمق 7 كم من سطح الأرض، وكان مركزها عند التقاء خطي العرض الشمالي 35.78 والطول الشرقي 52.05، على بعد 6 كم من مدينة دماوند و58 كم من العاصمة طهران.
وأشارت الوكالة إلى أنه لم تصل، حتى الآن، أي تقارير بوقوع أضرار جراء هذه الهزة الأرضية.
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