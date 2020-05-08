شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على اقتراحات وزارة التربية والتعليم للنظام الدراسى الجديد فى ضوء كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعرض الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، مع لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، الاقتراحات التى تدرسها الوزارة للنظام الدراسى العام المقبل فى ضوء أزمة كورونا.

وناقشت اللجنة مشروع موازنة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، فى ضوء مشروع الموازنة العامة للدولة ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية ذات الصلة للسنة المالية 2020/2021، وذلك بحضور الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى.

ونرصد هذه الاقتراحات كالتالى :

- دراسة تقليص الأسبوع الدراسى ليومين فقط

- يتم امتداد الدراسة فيهم للخامسة مساءا

- يتم الاعتماد على التعليم الأون لاين فى باقى أيام الأسبوع

Advertisements

- يمكن تطبيق هذا النظام على المرحلة الإعدادية والثانوية فقط

- ويصعب تنفيذه فى المرحلة الابتدائية لاحتياج هذه الفئة التواصل المباشر بين المعلم والطالب

- سيتم تسليم جهاز تابلت للطلبة قبل تطبيق هذا النظام بداية من الصف الرابع الابتدائى

- نظام التعليم الإلكترونى سيقضى على الكتب الخارجية والدروس الخصوصية.

- انتهاء نظام التعليم القديم بختام هذا العام.