غلق 5 صيدليات بالإسكندرية لحيازة أدوية ومستلزمات طبية محظورة (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية - محمد البدري:

أغلقت أجهزة مديرية التموين والتجارة الداخلية في الإسكندرية، مساء الخميس، 5 صيدليات بتهمة حيازة كميات متنوعة من أدوية ومستلزمات الطبية مجهولة المصدر ومغشوشة، خلال حملة رقابية بالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية وجهاز حماية المستهلك وإدارة التفتيش الصيديلي بمديرية الصحة.

قال محمد سعد الله، وكيل وزارة التموين بالإسكندرية، إن المديرية نفذت حملة مكبرة ضمت الجهات الرقابية المشار إليها، للمرور والتفتيش علي القطاع الصيدلي والصيدليات في نطاق إدارة تموين وسط المحافظة، ما أسفر عن قرار غلق 5 صيدليات بعد تحرير 10 محاضر لمخالفات متنوعة.

وذكر بيان رسمي صادر عن مديرية تموين الإسكندرية، أن الإجراءات المتخذة تضمنت، غلق إداري لصيدلية بمنطقة الحضرة الجديدة، لمخالفات "عدم تواجد دكتور صيدلي، وضبط 14 عبوة كحول بون فواتير، 29 عبوة جل بدون فواتير وعدد 200 قرص لعقار سنترم سيلفر مهربة ومجهولة المصدر، 120 قرص ستيوتيك، مجهول المصدر، عبوتان هيستاك ورينتاك ممنوع تداولها، وكمية من قصاصات أدوية بدون تاريخ صلاحية، و4 عبوات ميديكال كوليجين مجهول المصدر و3 علبة شاي اوميجا دون فواتير"

Advertisements

وتضمنت إجراءات الغلق الإداري، صيدلية بمنطقة غيط الصعيدي بمحرم بك، بعد ضبط ٦٠ قرصا لأدوية منشطة مجهولة المصدر تم تحريزها جميع وعدم وجود صيدلي، بالإضافة إلى غلق صيدلية أخرى بمنطقة محرم بك، لعدم وجود صيدلي وضبط عدد ٣عبوات مستحضرات تجميل منتهية الصلاحية تم تحريزها، فضلا عن غلق إداري لصيدلية بمنطقة الحضرة الجديدة لحيازة أدوية منتهية الصلاحية وتركيبات بدون بيانات وعدم تواجد دكتور صيدلي.

واستكملت الحملة جولتها بمنطقة محرم بك، لتنفيذ غلق إداري لصيدلية بمنطقة غيط الصعيدي لمخالفات تضمنت عدم وجود صيدلي، وحيازة 55عبوة كحول سعة 125ميليجرام بدون فواتير مجهول المصدر، 40قرص أدوية محظور بيعها، عبوتان دواء منتهية الصلاحية "زولام،كالمييام "بإجمالي عدد ٣٠ قرصا، فضلا عن أدوية محفوظة في عبوات غير الأصلية بإجمالي 585قرص مجهول مصدر.

وأوضح بيان مديرية التموين أنه جرى إعداد تقارير بالمخالفات المشار إليها، بعد مصادرة المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للعرض على النيابة ومباشرة التحقيقات.​