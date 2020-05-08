في رسالة صوتية.. وزير التربية والتعليم يصدر توضيحًا حول تسليم مشروعات البحث

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى: وجه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الدكتور طارق شوقي، رسالة صوتية لإيضاح ما تم نشره منذ دقائق بخصوص تسليم المشروعات. وقال وزير التربية والتعليم: "أرجو ملاحظة أنه من المزايا الإضافية للتسليم عبر المنصة أنه متاح طوال الأسبوع في كل وقت من المنزل، أما الجدول المعلن للتسليم (في البوست السابق) فهذا ينطبق فقط على التسليم الورقي في المدارس".

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