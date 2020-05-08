الأمم المتحدة: من المتوقع الوصول إلى ذروة إنتشار فيروس "كورونا" في الدول الأكثر فقرًا خلال الأشهر الثلاثة إلى الستة المقبلة

وكالات- أصدرت الأمم المتحدة اليوم، الخميس 7 ماي 2020، نداء لجمع 6.7 مليار دولار لحماية ملايين الأرواح ووقف إنتشار فيروس كورونا في الدول ذات الأوضاع الهشة، ويعادل هذا النداء ثلاثة أضعاف التقييمات الأولية.

ودعا مارك لوكوك، منسق الأمم المتحدة للإغاثة الطارئة إلى إتخاذ إجراءات سريعة وحازمة لتجنب أكثر الآثار المزعزعة للإستقرار لجائحة كورونا، وذلك خلال إطلاق نداء لجمع 6.7 مليار دولار أمريكي وإعلان خطة عالمية محدّثة لمكافحة فيروس كورونا في الدول ذات الأوضاع الهشة.

وأشارت الأمم المتحدة في بيان إلى أن فيروس كورونا وصل إلى جميع دول العالم، وأنه ليس من المتوقع الوصول إلى ذروة المرض في الدول الأكثر فقرا إلا خلال الأشهر الثلاثة إلى الستة المقبلة.

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وبدأت هناك بالفعل مؤشرت على تراجع الدخول وإختفاء الوظائف وإنخفاض إمدادات الغذاء وإرتفاع الأسعار، كما بدأ الأطفال في خسارة اللقاحات والوجبات المدرسية. وخلال إطلاق النداء، قال لوكوك إن "جائحة كورونا تؤلمنا جميعا، لكن الآثار الأكثر تدميرا وزعزعة للاستقرار سوف تكون في الدول الأكثر فقرا ... وإذا ما لم نتخذ إجراء الآن، فعلينا أن نكون مستعدين لإرتفاع كبير في الصراعات والجوع والفقر".

وأضاف "إذا لم ندعم من هم أكثر فقرا- وخاصة النساء والفتيات والفئات الأكثر هشاشة- وهم يكافحون الجائحة وتبعات الركود العالمي، فإننا سنتعامل مع الآثار غير المباشرة لسنوات كثيرة قادمة. وهذا سيكون أكثر إيلاما وأكثر تكلفة للجميع".