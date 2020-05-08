صورة / "فايسبوك" يحذف حساباتٍ دعائيّة مرتبطة بإيران ركزت على عددٍ من البلدان منها تونس

وكالات- قال موقع فيسبوك أول أمس، الثلاثاء 5 ماي 2020، إن هيئة البث الإيرانية الحكومية إستخدمت مئات الحسابات المزيفة على وسائل التواصل الاجتماعي، لنشر رسائل موالية لإيران سرا على الأنترنات منذ عام 2011 على الأقل، مستهدفة الناخبين في بلدان من بينها بريطانيا والولايات المتحدة.

وقال ناثانيل غليشر، رئيس سياسة الأمن السيبراني في فايسبوك إن هيئة البث في إيران "IRIB" لها "صلات كبيرة" بحملات التضليل الإيرانية التي تم تحديدها من قبل، لكن من السابق لأوانه القول ما إذا كانت مسؤولة مباشرة عن العمليات الأخيرة. ولم ترد "IRIB" المملوكة للدولة والتي عين المرشد الأعلى الإيراني خامنئي رئيسها، على الفور على طلب "رويترز" التعليق.

وقال مسؤولو موقع فايسبوك إن الشبكة التي تم تحديدها حديثا إستخدمت تكتيكات مماثلة، بما في ذلك التظاهر بأنها مواقع إعلامية مستقلة ومنظمات خيرية، لإستهداف بلدان منها تونس والجزائر وبنغلاديش إلى المملكة المتحدة وزيمبابوي. وأضافوا أن "الشبكة استخدمت أكثر من 500 حساب على فايسبوك وموقعه الشريك لتبادل الصور، إنستغرام، لنشر رسائل تركز في كثير من الأحيان على الصراعات المحلية أو إنتقاد الإجراءات الأمريكية في المنطقة".

وقال باحثون في شركة تحليلات وسائل التواصل الإجتماعي "غرافيكا" الذين راجعوا الحسابات المرتبطة بـ IRIB قبل تعليقها من قبل فايسبوك، إن بعض النشاط الذي تم تحديده مبكرًا يعود إلى عام 2012 وإستهدف الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري الأمريكي. وبعد عامين، إستخدمت حسابات أخرى في الشبكة حفنة من الشخصيات المزيفة والرسوم الكاريكاتورية لدعم محاولة أسكتلندا للاستفتاء للإنفصال عن المملكة المتحدة، على حد قولهم.

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وقال بن نيمو، رئيس التحقيقات في غرافيكا إن تلك المحاولات لم تدم طويلا، لكنها تظهر أن إيران كانت تجرب التدخل في الانتخابات عبر الإنترنت قبل سنوات من محاولات روسية مزعومة للتحايل في الانتخابات الرئاسية الأمريكية عام 2016.

وحسب المحللين "كانت التجربة الإيرانية صغيرة نسبيا ولم تدم طويلاً أو لم يكن لها أي تأثير ملحوظ، لكن ما هو مثير للاهتمام هو كيف بدأوا في وقت مبكر".