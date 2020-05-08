بعد إصابة الحارس الشخصي له.. ترامب يخضع يوميا لفحص كورونا

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إنه سيخضع مع نائبه مايك بنس، إلى فحص فيروس كورونا المستجد "يوميا".

وبحسب صحيفة "The Hill"، أضاف ترامب الصحفيين أن "الفحص اليومي سيطبق على نائب الرئيس وبعض كبار المسؤولين في البيت الأبيض كذلك".

وأكد أنه "لم يكن على اتصال منتظم مع المساعد الذي أصيب بالفيروس".

وفي وقت سابق، نقلت "رويترز" عن متحدث باسم البيت الأبيض اليوم الخميس، قوله إن الفحوص أثبتت عدم إصابة الرئيس دونالد ترامب أو نائبه مايك بنس بفيروس كورونا المستجد وذلك بعد اكتشاف إصابة أحد أفراد الجيش الأمريكي، الذي يعمل بمجمع البيت الأبيض، بالفيروس.

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ووفقا للشبكة الأمريكية، قال نائب السكرتير الصحفي للبيت الأبيض، هوغان جيدلي، في بيان إن "الفحوصات أثبتت عدم إصابة الرئيس ونائبه بالفيروس وهما بصحة جيدة".

وأضاف أن "المساعد الذي ثبتت إصابته هو أحد أفراد البحرية الأمريكية، ويقوم بمساعدة الرئيس في الأمور الشخصية، وهو عضو في وحدة عسكرية من النخبة مخصصة للبيت الأبيض تعمل غالبا بالقرب من الرئيس وعائلته".

ونقلت الشبكة عن مصدر، قوله إن "ترامب كان منزعجا عندما تم إبلاغه الأربعاء بأن أحد مساعديه مصاب بالفيروس، وقد تم إجراء اختبار ثان عليه من أجل التأكد".

وأوضحت الشبكة أن "البيت الأبيض يستخدم اختبارا سريعا يوفر نتائج في حوالي 15 دقيقة، ويجرى غالبا في مبنى آيزنهاور في البيت الأبيض، حيث يمسح عضو في الفريق الطبي أنوف الموظفين ويبلغهم بنتائج الفحص بعد دقائق".