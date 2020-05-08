الشرطة الألمانيّة تداهم شقق "إسلاميّين" مشتبه بهم في عملية تحيّل تخص مساعدات "كورونا" بينهم تونسي أحد أقارب أنيس العمري

وكالات - داهمت الشرطة الألمانية اليوم، الخميس 7 ماي 2020، شققا في برلين تعود إلى عدد من "الإسلاميين المشتبه بهم" في عملية إحتيال تخص مساعدات إقتصادية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وفق ما أعلنت عنه النيابة المحلية.

وذكرت أن هذا الإجراء يتعلق بخمسة أشخاص "ينتمون إلى الوسط السلفي في برلين"، وبخاصة "النواة الصلبة" لمسجد إسلامي قديم مثير للجدل في العاصمة، هو فوسيلي.

ويشتبه في أن المسجد مثّل مكان إيواء لعدد من الإسلاميين الذين يصنفون بالخطرين في ألمانيا وعلى وجه الخصوص التونسي أنيس عمري، منفذ هجوم بالشاحنة في ديسمبر 2016، إستهدف سوق عيد الميلاد في برلين وأسفر عن مقتل 12 شخصا.

ومن بين الخمسة المشتبه بهم أحد المقربين سابقا من أنيس العمري وإمام جامع، وفقا لصحيفة "تاغشبيغل" البرلينية.

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وقامت الشرطة بتفتيش الشقق والسيارات الخاصة بهم. وأشارت النيابة إلى أنه يشتبه بأن الجماعة "حصلت على مساعدة إقتصادية بطريقة إحتيالية قدمتها بلدية برلين" بسبب إنتشار الوباء.

وتتراوح المبالغ بين 50 ألفا و60 ألف يورو، وفق ما نقلت الصحيفة عن مصادر مقربة من التحقيق. وعمدت السلطات الألمانية إلى منح مساعدات مالية بسخاء وسرعة في ذروة الأزمة للشركات وللعاملين المستقلين، دون التقيد بضوابط صارمة.

وأعلنت منذ ذلك الحين، عن العديد من حالات الإحتيال، ومن إحدى الطرق الأكثر إستخداما من قبل المخادعين هي إنشاء مواقع إلكترونية رسمية مزيفة تسمح للمرشحين الحصول على المساعدة بتقديم الطلبات، ما سمح للمتحايلين بجمع بيانات هؤلاء ثم تقديم ملف عن طريق إستخدام هوياتهم نيابة عنهم.