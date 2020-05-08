مجلس الشيوخ يعد تشريعًا يحث ترامب على معاقبة الصين

صرح كبير الجمهوريين في مجلس الشيوخ الأمريكي ميتش ماكونيل، بأنه تقرر تبنّي قانون يدعو إدارة الرئيس دونالد ترامب لمعاقبة الصين على تعاملها مع الأيغور المسلمين.

وقال ماكونيل، إن مشروع القانون الذي قدمه السيناتور ماركو روبيو، سيدعو ترامب "لفرض عقوبات على الذين يتحملون المسؤولية عن اضطهاد" الأيغور في

الصين وأضاف أنه يتوقع أن ينظر مجلس الشيوخ في مشروع القانون في وقت قريب.

من جهته، أعرب مكتب روبيو عن أمله بإقرار مشروع القانون بالإجماع.

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وقال مصدر مطلع لـ"رويترز" إن التصويت قد يجري الأسبوع المقبل، ولكن احتمال تأجيله لا

يزال قائما.

وتواجه الصين اتهامات بانتهاك حقوق الإنسان في تعاملها مع سكان إقليم شينجيانغ شمال غربي البلاد، الذي يقطنه الأيغور المسلمون.

وتشير الأمم المتحدة إلى أن الصين احتجزت خلال السنوات الأخيرة أكثر من مليون شخص من الأيغور في معسكرات الاعتقال، بينما ترفض بكين الاتهامات بانتهاك حقوق الإنسان، مصرة على أنها تتخذ إجراءات ضد إرهابيين ومتشددين وأن المعسكرات مخصصة لـ"التأديب والتعليم والتدريب المهني".