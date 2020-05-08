رسميا.. الكاظمي يتسلم مهامه رئيسًا للحكومة العراقية

تسلم رئيس الحكومة العراقية الجديدة مصطفى الكاظمي الخميس مهامه رسميًا من سلفه عادل عبد المهدي، في مراسم رسمية جرت في القصر الحكومي ببغداد.
وجاء في بيان حكومي: "أجريت في القصر الحكومي مساء اليوم الخميس، مراسم الاستلام والتسليم للمسؤولية والحقائب الوزارية بحضور رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظميورئيس الحكومة المستقيلة عادل عبد المهدي، والوزراء في الحكومتين".
وقال الكاظمي حسب البيان: "أقسمنا على أن نحمي هذه الدولة وتوفير الطمأنينة للمواطنين وتوجيه رسالة لهم، بأن هذه الحكومة ستعمل على توفير سبل الحياة الكريمة".
وأشار إلى "حرص حكومته في الحفاظ على الانجازات المتحققة والتعاون لمواجهة التحديات الأمنية والاقتصادية والصحية التي تواجه البلاد".
من جهته، جدد عبد المهدي التهاني بتشكيل الحكومة الجديدة برئاسة الكاظمي، مؤكدا أهمية التداول السلمي للسلطة كمظهر ديمقراطي ورغم كل التعقيدات المعروفة في المشهد السياسي.
وأشاد رئيس الوزراء السابق، باختيار شخصيات كفؤة للكابينة الوزارية الجديدة، داعيا الوزراء السابقين إلى التعاون مع زملائهم في مرحلة تسليم المسؤولية.
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