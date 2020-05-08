ارتفاع حجم مطالبات إعانة البطالة بأمريكا

كشفت إحصائية حديثة أن نحو 3.2 ملايين أمريكي تقدموا بطلبات للحصول على إعانات بطالة في الأسبوع الماضي، في ظل استمرار الضغوط على الاقتصاد الأمريكي بسبب جائحة كورونا؛ ليرتفع إجمالي حجم هذه المطالبات إلى أكثر من 33 مليون مطالبة منذ منتصف مارس الماضي.
وأشارت الإحصائية الصادرة عن وزارة العمل الأمريكية اليوم الخميس إلى
وتشير التقديرات إلى أن الولايات المتحدة فقدت نحو 20 مليون وظيفة على مدى الشهرين الماضيين بعد أن أجبر العديد من أصحاب الأعمال على الإغلاق في إطار جهود مكافحة فيروس كورونا " كوفيد 19".
ويسعى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وإدارته إلى إعادة تشغيل عجلة الاقتصاد لتعويض الخسائر الناجمة عن حالة الإغلاق، لكن في إطار التدابير الوقائية في ظل تحذيرات الخبراء من إمكانية تزايد حالات الإصابة والوفاة في حالة الفشل في اتباع تلك التدابير.
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