زلزال بقوة 5.1 درجة يضرب بلدة دماوند في محافظة طهران

أفادت قناة روسيا اليوم اليوم الخميس، بأن زلزالا بقوة 5.1 درجة ضرب بلدة دماوند في محافظة طهران.
وأكدت قناة روسيا اليوم أن "الزلزال ضرب بلدة دماوند في محافظة طهران، والتي تبعد عن العاصمة بـ58 كلم، وأنه كان على عمق 7 كلم".
وأشارت إلى أن "سكان العاصمة طهران خرجوا إلى الشوارع تخوفا من هزة أرضية جديدة".
وأضاف أن "سكان مدن قم وقزوين وبابل وبابلسر، شعروا بالزلزال".
وضرب زلزال الأحد الماضي، وبقوة 5.9 على مقياس ريختر، محافظة أذربيجان الغربية شمال غربي إيران، وهوالثاني من نوعه في أقل من 24 ساعة.
وقال مدير الطوارئ في محافظة أذربيجان الغربية الواقعة شمالي غربي البلاد، مركز وقوع الزلزال، إن "43 قرية تضررت جراء الزلزال الذي ضرب المحافظة".
وأشار، إلى أن نسبة الأضرار المادية ما بين 10 % إلى 100 %، ولم يسجل مقتل أي شخص، لكن هناك تقارير أفادت بوقوع إصابات.
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