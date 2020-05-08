كتب هاني نصر العربي في الجمعة 8 مايو 2020 01:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر الرئيس الأمريكي يعلن موافقة نظيره الروسي على المساعدة الطبية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء الخميس، أن نظيره الروسي فلاديمير بوتين، قبل اقتراحه بشأن تزويد روسيا بأجهزة تنفس إصطناعي لدعم المرضى المصابين بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19".
وفي وقت سابق من اليوم، أعرب ترامب خلال مكالمة هاتفية مع بوتين، عن رغبته في تقديم مساعدة طبية إذا لزم الأمر، ويشار إلى أن روسيا، قد أرسلت في وقت سابق، طائرة إلى أمريكا فيها إمدادات ومعدات طبية.
وقالت وزارة الخارجية في هذه المناسبة: إن "الولايات المتحدة وروسيا ساعدتا بعضهما البعض أكثر من مرة في الماضي، ولا شك في أنهما ستستمران في ذلك".
وأكد الجانبان، خلال مكالمة هاتفية اليوم، على أن التعاون الروسي الأمريكي يمكن له تحقيق الكثير في مجال الاستقرار الاستراتيجي ومكافحة الأوبئة.
هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.
وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 3,903 مليون إصابة، بينهم أكثر من 270 ألف حالة وفاة، وأكثر من 1,334 مليون حالة شفاء.
وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.
وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.
كما يذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.