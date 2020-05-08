كتب هاني نصر العربي في الجمعة 8 مايو 2020 01:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر الجيش الليبي يعلن تدمير مخازن أسلحة تركية في مصراتة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الجيش الوطني الليبي، مساء اليوم الخميس، أن قواته الجوية دمرت عدداً من مخان الأسلحة التابعة لقوات حكومة الوفاق، خلال قصف استهدف مواقعها في منطقة بوقرين شرق مدينة مصراتة.

وقالت شعبة الإعلام الحربي التابعة لقيادة الجيش الليبي: إن هناك سلسلة غارات جوية استهدفت تمركزات لمجموعات الحشد المليشياوي، وأخرى لمخازن الأسلحة والذخائر، بالإضافة لعدد من الضربات الجوية داخل مزارع خصصت لتكون مواقعا لهذه المجموعات بمنقطة القداحية جنوب بوقرين.

وأضافت شعبة الإعلام: أن هذه العمليات الجوية تأتي ضمن عمل سلاح الجو التابع للجيش الليبي القائم على تنفيذ عملية "طيور الأبابيل"، التي لا تزال مستمرّة حتى هذه اللحظة في قصف مواقع لقوات الوفاق.

وأوضحت مصار عسكرية أن القصف استهدف مخازن للذخيرة والأسلحة التركية المتطورة، أرسلت مؤخراً إلى لمليشيات المسلحة لاستخدامها في العمليات العسكرية القادمة ضد قوات الجيش الليبي.

ويأتي ذلك عقب يوم واحد على استهداف مقر الكلية العسكرية في مدينة مصراتة (معقل المرتزقة السوريين وغرفة رئيسية للعليات التركية)، بأكثر من 10غارات جوية.