كتب هاني نصر العربي في الجمعة 8 مايو 2020 01:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر إفطار خلف المسجد وسحور "المعصوبة".. كيف تعيش شبوة رمضان 2020؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

"تتميز شبوة في الجنوب اليمني بحالة فريدة فهي محافظة مترامية الأطراف وتنتج كميات هائلة من النفط والغاز، وتعيش شبوة هذا العام وضع خاص بعد سيطرة ميليشيات الإصلاح الفرع اليمني من جماعة الإخوان المسلمين عليها، وهي محافظة لها عاداتها وتقاليدها المميزة في الشهر الفضيل.

نستعد لرمضان قبله بشهر" بتلك الكلمات وصفت الصحفية الجنوبية من أبناء شبوة الإستعداد لرمضان، مبينة أنه تبدأ أجواء رمضان بالاستعدادت المنزلية وترتيب المنزل وتنظيفه حتى وان كان نظيف لمسات زياد حتى لو هو نظيف وشراء الناقص من الادوات المنزلية من صحون وغيره والاستعداد للطقوس الدينية كالصلاة والتراويح والتهجد والبعض يقوم بشراء مصاحف وتوزيعها على المساجد واهله والجيرات وتوزيع التمور للجيران طبعا من قبل المقتدرين ماديا.



وأكدت با رحمة لـ"الخليج 365"، على أن أجواء الإفطار في شبوة لها مذاق خاص تبادل وجبات الافطار قبل الفطور بين الجيران والاهل وعزومة الاكل للفطور والعشاء خاصة للقادرين فقط.

لا تشبه العادات الدينية باقي محافظات الجنوب، فتقريبًا يكون المسجد مكان تجمع الشبوانيين فيما بعد الإفطار، حيث يذهب الرجال لصلاة العشاء يذهب الرجال، وتتبعهم النساء مجموعات او افراد للمسجد.للصلاة العشاء والتراويح ثم صلاة التهجد وتمتلئ المساجد، جلب التمر والقهوة والماء المبرد والعصائر ومختلف الوجبات إلى المساجد، ويقوم بعد الأهالي بزيارة الأهل والأقارب عقب صلاة التراويح، بحسب الصحفية الشبوانية.



بينت با رحمة، أن رمضان هذا العام مختلف روحانيًا عما سبقه، فهناك بعض المساجد.صلت عدة ايام واغلقت بعد الاعلان رسميا بوجود حالات كورونا وبعض المساجد مازالت تقيم كل الصلوات والتراويح.اضافة الى زيارة الاهل بعد التراويح. *الروحانيات في زمن كورونا بينت با رحمة، أن رمضان هذا العام مختلف روحانيًا عما سبقه، فهناك بعض المساجد.صلت عدة ايام واغلقت بعد الاعلان رسميا بوجود حالات كورونا وبعض المساجد مازالت تقيم كل الصلوات والتراويح.اضافة الى زيارة الاهل بعد التراويح.

بينما يكشف العميد صالح علي بلال، عضو الجمعية العمومية بالمجلس الإنتقالي الجنوبي عن محافظة شبوة، أنه تشاهد أجواء رمضان في شبوة عبر ثلاثة وجبات هم الافطار والعشاء والسحور والتي لكل واحدة منها أجواؤه الرمضانية المختلفة، فعند الافطار يتم للرجال في المساجد بحيث ان كل بيت يرسل ما يجود به الى المسجد ويتم تجهيز مائده من قبل الشباب تكون في خلفية المسجد، وهو ملحق للمسجد ويسمى الضاحي، وينتظر الجميع صوت الموذن ثم يبدا الافطار اكبر المجموعه سنا" وياذن للجميع بالافطار، كذلك يتم وضع موائد على الطرق العامة ويدعى لها المسافرين وعابري الطريق، بحسب بلال. ويتطرق بلال في حديثه لـ"الخليج 365" لأبرز الأكلات في رمضان على مأدبة الإفطار، وهي وجبه هي "الشروبه " والتي تطبخ بالحم مع حوب القمح المقشوره وتوضع في التنور من بعد صلاة الظهر الى وقت الافطار وهي الذ وجبه ينظرها اهل شبوه في رمضان، بينما العشاء يكون وقته بعد صلاة التراويح بحوالي الساعة الـ 10 مساء ويكون من خبر القمح البلدي والحمه والمرق ويضاف له الارز، بينما السحور يكون وجبه خاصة تسمى المعصوبة وهي من دقيق القمح المنتج ملحي ويسمى البر البلدي ويضاف لها العسل الشبواني مع سليط الجلجل (عصير السمسم).

*رمضان والمسجد الشبواني

وينتقل عضو الجمعية الوطنية للإنتقالي، إلى الأجواء الروحانية لرمضان، حيث تقام صلاة التراويح ويلحقها المسابقات التي تشمل لها لجنه من الاهالي تجمع تبرعات من الاهالي وتشتر بها جوائز عينيه وبعضها نقديه تكون على نوعين، مسابقه تكون فيها تطرح اسألة دينية وعلمية للشباب وتكون فيها جوائز عينية، ومبالغ نقديه يختار لها اشخاص فقراء منبين المصلين وكبار السن توجه لهم اسئلة بسيطه؛ بهدف حصولهم على المبلغ بطريقه فنية حتى لا تجرح مشاعرهم باعتبار أنهم حصلوا عليها مقابل ما قدمومه من إجابات، ولكن الهدف من المجتمع يكون مساعدتهم دون أن يدركوا ذلك.



*الأهازيج

لا يغفل بلال الأهازيج الرمضانية، والتي تبدا في نهاية العشر الاولى حيث يتجمع لها الشباب ويدورون على المنازل بهدف التسليه ويستهدفون بعض الشخصيات الذي يعرف نفسياتهم بانهم يتمنون شي معين خلال رمضان وياتون اليهم ويدعون لهم مثلا" بان يرزقون بالاولاد او بالمال اوغيره مقابل ان يقوم صاحب البيت بانزال لهم طعام او حبوب من انتاج البلد، وفي العشر الاواخر يقوم المحسراتي بعمل دوره في الحي مع مجموعه من الشباب ويقرعون الطبول ويرددون شعار "با شعفل عيد عيدكم با شعفل من السالمين"، ويقوم الاهالي بدفع اجرة المسحراتي من ما تجود به نفسهم اما مالي او عيني.

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*المشهد السياسي

"شبوه لا زالت تحت سيطرة الاخوان" بتلك الكلمات وصف عضو الجمعية الوطنية للإنتقالي، المشهد السياسي الذي يسيطر على أجواء رمضان هذا العام في محافظة شبوة، مبينًا أن الاخوان مسيطرين بدعم قوى الشمال ولاتوجد لهم حاضنة شعبية في شبوة، وسيطرت الانتقالي على الموارد سوف تضعف اداهم لكون البنك سوف يصبح في يد الجنوبيين. *المشهد السياسي"شبوه لا زالت تحت سيطرة الاخوان" بتلك الكلمات وصف عضو الجمعية الوطنية للإنتقالي، المشهد السياسي الذي يسيطر على أجواء رمضان هذا العام في محافظة شبوة، مبينًا أن الاخوان مسيطرين بدعم قوى الشمال ولاتوجد لهم حاضنة شعبية في شبوة، وسيطرت الانتقالي على الموارد سوف تضعف اداهم لكون البنك سوف يصبح في يد الجنوبيين. وأكد بلال لـ"الخليج 365"، أن المجلس الانتقالي موجود على الارض والاوضاع في الخدمات والمعيشة أصبحت امر غير مقبول، مبينًا أنه لا يوجد رواتب ولا خدمات بينما الفاسدين من الشرعيه ينهبون الموارد وتصرف للقيادات تبعها في عواصم العالم وتصرف لمحافظات تحت حكم الحوثي، لذلك الانتقالي كان سيفقد الشارع اذا لم يتخذ خطوة السيطره على الموارد وحل مشاكل الخدمات وتداعيات كوارث السيول ومواجهت كورونا وعن إعلان الإدارة الذاتية بين بلال، أن الانتقالي اعطاء المهلة الكافية للشرعية والتحالف لتنفيذ اتفاق الرياض وتصحيح الاوضاع ومع ذلك تك توقيف رواتب قوات الانتقالي من فتره وضلت قوات الانتقالي تقاتل في الجبهات دون رواتب ومخصصات ودعم وتسليح، مشيرًا إلى أن الناس بحاجه الى كهرباء وماء وخدمات ورواتب وهذه كانت الشرعيه توفر جزء منها للشعب من فتات موارد الجنوب. *تحت حكم الإخوان

بينما كشف رامي حسن بنان، عضو المجلس الإنتقالي في شبوة، أن الوضع الحالي في شبوه في رمضان هذا العام مختلفة عن سابقتها من الأعوام منذ 2015، فبعد أن اختفى قتال الثارات "الثأر" في عهد النخبة الشبوانيه ولكن تجدد تلك العادة في شبوه لاجل أهداف المليشيات الإصلاحية الحاكمة وانكسار الصف الشبواني وزرع تلك الثارات في شهر رمضان المبارك.



واكد بنان لـ"الخليج 365"، أنه بعد سيطرة الاخوان على مفاصل المؤسسات العسكرية والمدنية بشبوة تغير الوجه الجميل لتلك المحافظة وبدا يكترثها الطابع الاخواني بالمناصب فاخذ زمام الامور الاصلاحيين وعلى رأسهم المحافظ ابن عديو وعاثوا في الارض فسادآ، وبحق.100 شخصية من ابناء شبوة اصدر تنظيم الاخوان امرا بمطاردتهم وقتلهم، مطالبًا بوقف الارهاب الاخواني ضد اهلنا في شبوة لسنا جماعات حتى نضعف ولسنا حزب سياسي حتى نتناحر ونتشتت.

