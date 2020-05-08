قال سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، مساء اليوم الخميس، إنه “حدث تحسن في عدد من الأمور تتعلق بمواجهة انتشار كورونا، وتم تفادي السيناريو الأسوأ، من خلال الحجر الصحي والإجراءات التي اتخذت”.
وأضاف العثماني في لقاء خاص مباشر، بالقناة الأولى، “يكفي أن أقول أنه نتيجة الإجراءات التي اتخذناها، استطعنا بحسب المتخصصين، أن نتفادى 200 وفاة يوميا، وذلك بسبب الحجر الصحي، هذا شيء مهم ويجب أن نثمنه”.
وقال رئيس الحكومة أيضا، “لدينا 130 وفاة منذ 2 مارس وحتى الآن، وهناك دول تسجل ضعف هذا الرقم في يوم واحد”.
وأضاف، “اليوم حوالي 50 مصابا بكورونا يوجدون في الإنعاش، منهم حوالي 20 مصابا في العناية المركزة، ومن قبل كان لدينا 90 مصابا في الإنعاش”.
وتابع المتحدث “هذا تطور مهم، ونتجه لخفض عدد الحالات الحرجة، وتدخلنا أصبح أكثر فعالية بتفوق وإبداع مغربي، نستفيد من التجارب الدولية ونتفاعل مع جميع أفكار الخبراء والعلماء والمتخصصين في مختلف دول العالم”.
ويرى العثماني أن عدد الوفيات جراء كورونا بدأ يتراجع، وقال: “اليوم لدينا نسبة الوفيات تصل إلى 3.3 بالمائة، بعدما كانت من قبل 7 بالمائة، وهذا دليل على أن التدخل العلاجي كان إيجابيا”.
كانت هذه تفاصيل خبر العثماني: المغرب تجنب تسجيل السيناريو الأسوأ وهو 200 وفاة يوميا جراء كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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