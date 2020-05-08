شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة مواطن وإصابة 11 آخرين شرقي طهران أثناء وقوع زلزال والان مع التفاصيل

الجمعة 8 مايو 2020 صورة أرشيفية المتحدث باسم الطوارئ الإيرانية، مجتبى خالدي: وفاة مواطن وإصابة 11 آخرين بجروح شرق طهران أثناء هروبهم من منازلهم أثناء وقوع الزلزال الأول يتبع...

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