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شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة مواطن وإصابة 11 آخرين شرقي طهران أثناء وقوع زلزال والان مع التفاصيل
الجمعة 8 مايو 2020
صورة أرشيفية
المتحدث باسم الطوارئ الإيرانية، مجتبى خالدي: وفاة مواطن وإصابة 11 آخرين بجروح شرق طهران أثناء هروبهم من منازلهم أثناء وقوع الزلزال الأول
يتبع...
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