تونس تخفض أسعار الوقود للمرة الثانية فى شهر

الجمعة 8 مايو 2020

صورة أرشيفية

قالت وزارة الطاقة التونسية، اليوم الخميس، إنه تقرر خفض أسعار الوقود 1.5 بالمئة بموجب آلية تلقائية جديدة لتعديل الأسعار، فى تقليص هو الثانى خلال شهر واحد وسط تراجع أسعار النفط العالمية.

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وقالت الوزارة، فى بيان إن سعر لتر البنزين سينخفض إلى 2.005 دينار تونسى (0.6924 دولار) من 2.035 دينار بدءا من غد الجمعة.

وفى الشهر الماضي، خفضت الوزارة الأسعار 1.5 بالمئة وذلك للمرة الأولى فى أربع سنوات، تتوقع تونس أن يصل دعم أسعار الوقود إلى 1.8 مليار دينار من أصل أربعة مليارات دولار مرصودة لمجمل الدعم، لكن انخفاض أسعار النفط العالمية سيقلص فاتورة دعم الدولة لأسعار الوقود.

كان وزير المالية نزار يعيش أبلغ رويترز فى وقت سابق أن التراجع الكبير لأسعار النفط فى الفترة الأخيرة وفر حوالى 300 مليون دولار لتونس.