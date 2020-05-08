شكرا لقرائتكم خبر عن وفيات كورونا تتخطى 75 ألف حالة في أمريكا والان نبدء بالتفاصيل

تخطت وفيات فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة 75 ألف شخص اليوم الخميس بحسب إحصاء رويترز، بينما نحى البيت الأبيض جانبا، دليلا إرشاديا أعده مسؤولو الصحة لمساعدة الولايات لأنها تضمنت إرشادات ملزمة بشكل مبالغ فيه للعودة للحياة الطبيعية تدريجيا.

ويبلغ عدد الوفيات في الولايات المتحدة، مركز الوباء العالمي، 2000 شخص يوميا في المتوسط منذ منتصف أبريل على الرغم من الجهود المبذولة لإبطاء تفشي الفيروس.

و بلغ عدد المصابين بفيروس كورونا أكثر من 1.25 مليون شخص مع استمرار حالات الإصابة الجديدة في الارتفاع بعدة ولايات منها إيلينوي وميريلاند ومينيسوتا وتينيسي وتكساس وفرجينيا وويسكونسن.

ويتوقع بعض خبراء الصحة تصاعدا في عدد الوفيات في وقت لاحق من الصيف الحالي مع رفع الولايات الأمريكية لأوامر البقاء في المنزل.